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وزير الأوقاف اليمني الأسبق: مَواقف المملكة تُثبت أنها لن تترك اليمن فريسة لإيران

أشاد بالموقف الرسمي السعودي في التصدي لمليشيا الحوثي

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق الدكتور أحمد عطية، أن مواقف المملكة العربية السعودية تتجسد يومًا بعد آخر، لتثبت أنها لن تترك اليمن فريسة لإيران، وأن عشم إيران في تحويل اليمن إلى ولاية فارسية هو عشم إبليس في الجنة، منوهًا بالموقف الرسمي والموقف الشرعي من عدوان الحوثي واعتدائه على الشعب اليمني والمدنيين في المملكة.

جاء ذلك في تعليق للوزير "عطية" على الزيارات التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للجنود المرابطين في الحدود الجنوبية.

وقال "عطية": "تقف المملكة كالطود الشامخ بطائراتها ومعوناتها ومواقفها مع الجمهورية اليمنية"؛ مضيفًا: "وللجانب العسكري والفكري دور كبير.. وأنا أتابع زيارات أخي وزميلي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ إلى جبهات الحد الجنوبي والالتقاء مع القادة؛ وهذا يعطي دلالة واضحة عن الموقف الرسمي والموقف الشرعي عن عدوان الحوثي واعتدائه على الشعب اليمني، والمدنيين في المملكة".

واختتم الدكتور أحمد عطية تصريحاته قائلًا: "نُقَدّر هذه الجهود؛ لما يربطنا بالسعودية من روابط متجذرة في أعماق التاريخ".

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وزير الأوقاف اليمني الأسبق: مَواقف المملكة تُثبت أنها لن تترك اليمن فريسة لإيران
سبق

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق الدكتور أحمد عطية، أن مواقف المملكة العربية السعودية تتجسد يومًا بعد آخر، لتثبت أنها لن تترك اليمن فريسة لإيران، وأن عشم إيران في تحويل اليمن إلى ولاية فارسية هو عشم إبليس في الجنة، منوهًا بالموقف الرسمي والموقف الشرعي من عدوان الحوثي واعتدائه على الشعب اليمني والمدنيين في المملكة.

جاء ذلك في تعليق للوزير "عطية" على الزيارات التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للجنود المرابطين في الحدود الجنوبية.

وقال "عطية": "تقف المملكة كالطود الشامخ بطائراتها ومعوناتها ومواقفها مع الجمهورية اليمنية"؛ مضيفًا: "وللجانب العسكري والفكري دور كبير.. وأنا أتابع زيارات أخي وزميلي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ إلى جبهات الحد الجنوبي والالتقاء مع القادة؛ وهذا يعطي دلالة واضحة عن الموقف الرسمي والموقف الشرعي عن عدوان الحوثي واعتدائه على الشعب اليمني، والمدنيين في المملكة".

واختتم الدكتور أحمد عطية تصريحاته قائلًا: "نُقَدّر هذه الجهود؛ لما يربطنا بالسعودية من روابط متجذرة في أعماق التاريخ".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
07:26 PM

وزير الأوقاف اليمني الأسبق: مَواقف المملكة تُثبت أنها لن تترك اليمن فريسة لإيران

أشاد بالموقف الرسمي السعودي في التصدي لمليشيا الحوثي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,066

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق الدكتور أحمد عطية، أن مواقف المملكة العربية السعودية تتجسد يومًا بعد آخر، لتثبت أنها لن تترك اليمن فريسة لإيران، وأن عشم إيران في تحويل اليمن إلى ولاية فارسية هو عشم إبليس في الجنة، منوهًا بالموقف الرسمي والموقف الشرعي من عدوان الحوثي واعتدائه على الشعب اليمني والمدنيين في المملكة.

جاء ذلك في تعليق للوزير "عطية" على الزيارات التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للجنود المرابطين في الحدود الجنوبية.

وقال "عطية": "تقف المملكة كالطود الشامخ بطائراتها ومعوناتها ومواقفها مع الجمهورية اليمنية"؛ مضيفًا: "وللجانب العسكري والفكري دور كبير.. وأنا أتابع زيارات أخي وزميلي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ إلى جبهات الحد الجنوبي والالتقاء مع القادة؛ وهذا يعطي دلالة واضحة عن الموقف الرسمي والموقف الشرعي عن عدوان الحوثي واعتدائه على الشعب اليمني، والمدنيين في المملكة".

واختتم الدكتور أحمد عطية تصريحاته قائلًا: "نُقَدّر هذه الجهود؛ لما يربطنا بالسعودية من روابط متجذرة في أعماق التاريخ".

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