"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.
25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
11:17 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.