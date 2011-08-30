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اليابان.. "يوشيهيدي" ينضم لسباق رئاسة الحزب الحاكم لخلافة "آبي"

رئيس الحزب الديمقراطي الحر سيصبح رئيسًا للوزراء بسبب الأغلبية

يعتزم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي قرر الاستقالة لأسباب صحية.

وأفادت وكالة "كيوديو" اليابانية للأنباء -نقلًا عن مصدر لم تكشف هويته- أن سوجا سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم، ليخلف بعد ذلك "آبي".

وقال "آبي"، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يوم الجمعة: إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي، الذي يعاني منه؛ ممهدًا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم؛ وفق ما نقلته "رويترز".

ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر، رئيسًا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

اليابان

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليابان.. "يوشيهيدي" ينضم لسباق رئاسة الحزب الحاكم لخلافة "آبي"
سبق

يعتزم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي قرر الاستقالة لأسباب صحية.

وأفادت وكالة "كيوديو" اليابانية للأنباء -نقلًا عن مصدر لم تكشف هويته- أن سوجا سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم، ليخلف بعد ذلك "آبي".

وقال "آبي"، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يوم الجمعة: إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي، الذي يعاني منه؛ ممهدًا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم؛ وفق ما نقلته "رويترز".

ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر، رئيسًا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:25 AM

اليابان.. "يوشيهيدي" ينضم لسباق رئاسة الحزب الحاكم لخلافة "آبي"

رئيس الحزب الديمقراطي الحر سيصبح رئيسًا للوزراء بسبب الأغلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتزم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي قرر الاستقالة لأسباب صحية.

وأفادت وكالة "كيوديو" اليابانية للأنباء -نقلًا عن مصدر لم تكشف هويته- أن سوجا سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم، ليخلف بعد ذلك "آبي".

وقال "آبي"، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يوم الجمعة: إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي، الذي يعاني منه؛ ممهدًا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم؛ وفق ما نقلته "رويترز".

ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر، رئيسًا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

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