"تعليم القريات" يواصل الاحتفالات بالذكرى الخامسة للبيعة المباركة

تحتفل مدارس القريات (بنين، بنات) ابتداءً من يوم أمس الأحد، وتستمر لمدة خمسة أيام، بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي.

وتأتي هذه الاحتفالات تأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك، والانتماء للوطن، وغرس ذلك في نفوس الطلاب والطالبات، وتشمل كافة منسوبي التعليم، وتتضمن تفعيل الأنشطة الطلابية والاصطفاف الصباحي وبرامج الإذاعة المدرسية، وكذلك إتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم من إداريين وإداريات، ومعلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة؛ بما يسهم في تعميق الولاء والمواطنة لهذا الوطن وقيادته.

وتشهد الفعاليات التعريف بما شَهِدته المملكة العربية السعودية من تطور وإصلاح، وتنمية شاملة، وتبنيها لرؤية تواكب تطلعات العصر، وتتنوع مظاهر الاحتفاء بذكرى البيعة خلال ساعات النشاط والحصص الفنية والرياضية، إضافة إلى استثمار جزء من الحصص طيلة الأسبوع للحديث عن المناسبة.

وقال "الثبيتي" في كلمته: تعيش بلادنا الغالية هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا، وهي ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث يعيش الوطن في أمن واطمئنان ورفاهية ورغد العيش وإنجازات تُطاول عنان السماء بالتطوير والتحديث والمشاريع الجبارة التي يعود نفعها على الوطن والمواطن، ومن خلال السياسة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم، تلهج ألسنته بشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه القيادة الرشيدة التي ترعى المواطنين وتتلمس احتياجاتهم وتعمل على إسعادهم بتطوير الوطن ومؤسساته ومقدّراته وبنائه بما يؤمّن المستقبل الزاهر.

وأضاف: واجبنا أن نحافظ على هذه النعم وهذا الوطن، بغرس الانتماء والولاء في نفوس أبنائنا، وأن نؤدي أمانتنا وأعمالنا على أكمل وجه، وأن نسهم في تحقيق رؤية الوطن المباركة 2030.

وأردف: نيابة عن طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالقريات؛ أرفعُ أسمَى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بهذه الذكرى الغالية والمباركة، مجددين البيعة على السمع والطاعة والولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة.