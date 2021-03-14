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"الصحة": ننصح بعدم دمج اللقاحات.. 14 يومًا بين اللقاح والآخر

نصحت وزارة الصحة بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر، مؤكدة أنه لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه.

جاء ذلك في رد على استفسار مغرد حول مَن أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية "هل يتعارض مع لقاح كورونا؟".

وقالت "الصحة" عبر 937: "حتى الآن لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه؛ لذلك ننصح بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر".

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"الصحة": ننصح بعدم دمج اللقاحات.. 14 يومًا بين اللقاح والآخر
سبق

نصحت وزارة الصحة بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر، مؤكدة أنه لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه.

جاء ذلك في رد على استفسار مغرد حول مَن أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية "هل يتعارض مع لقاح كورونا؟".

وقالت "الصحة" عبر 937: "حتى الآن لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه؛ لذلك ننصح بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:45 PM

"الصحة": ننصح بعدم دمج اللقاحات.. 14 يومًا بين اللقاح والآخر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,009

نصحت وزارة الصحة بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر، مؤكدة أنه لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه.

جاء ذلك في رد على استفسار مغرد حول مَن أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية "هل يتعارض مع لقاح كورونا؟".

وقالت "الصحة" عبر 937: "حتى الآن لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه؛ لذلك ننصح بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر".

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