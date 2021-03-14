"الصحة": ننصح بعدم دمج اللقاحات.. 14 يومًا بين اللقاح والآخر

نصحت وزارة الصحة بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر، مؤكدة أنه لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه.

جاء ذلك في رد على استفسار مغرد حول مَن أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية "هل يتعارض مع لقاح كورونا؟".

وقالت "الصحة" عبر 937: "حتى الآن لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات في الوقت نفسه؛ لذلك ننصح بعدم دمج اللقاحات، ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر".