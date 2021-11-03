"الطب النووي" بمستشفى سليمان الحبيب يحصل على اعتماد جمعيتيْ ACR وEANM

أول مركز ينال اعتمادين دوليين لـ"PET-CT" بالشرق الأوسط

في إنجاز جديد، نجح مركز الطب النووي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في الحصول على شهادة اعتماد الجمعية الأمريكية للأشعة ACR""، في تصوير الأورام والدماغ باستخدام جهاز التصوير البوزيتروني الطبقي الهجين المدمج PET-CT""، وكذلك تصوير الطب النووي ثنائي وثلاثي الأبعاد وتصوير القلب، باستخدام جهاز التصوير النووي أحادي الانبعاث الطبقي المدمج SPECT-CT""، الذي يُعد واحدًا من أعلى التصنيفات والاعتمادات الدولية.

وتُعد هذه هي المرة السادسة التي ينال فيها المركز اعتماد المنظمة الأوروبية للطب النووي EANM""، إضافة إلى أنه المركز الأول الذي يحصل على اعتمادين دوليين لجهاز "PET-CT" في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التتويج بعد اجتياز المركز لاختبارات التقييم، ونظير التزامه الصارم بالمتطلبات الدولية للجودة والأمان والسلامة، وضبط الجرعات الإشعاعية ضمن المعايير المعتمدة لسلامة المرضى، إضافة إلى تأمين أحدث التقنيات الطبية التي تقدم خدمات متميزة وفريدة من نوعها، والتي تتميز بسرعتها ودقتها التصويرية العالية للكشف عن الأورام والاعتلالات الوظيفية، بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة.

ويوفر مركز الطب النووي، ما يزيد على مائة فحص تشخيصي، باستخدام أحدث تقنيات التصوير، كفحوصات الأورام وأمراض القلب والشرايين، وأيضًا الأمراض التنفسية، وأمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية؛ فضلًا عن أمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية.

جدير بالذكر أن مركز الطب النووي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، يُعد من أهم المراكز المتخصصة والرائدة في التشخيص والعلاج بالطب النووي، ويعمل به كفاءات طبية تمتلك خبرات نوعية كبيرة، عملت بمستشفيات عالمية كبيرة ونجحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في استقطابها للعمل داخل المملكة من منطلق حرصها على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية وتقديم نموذج صحي متفرد بامتياز.