وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.

طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-28 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:28 AM

طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من الساعة 1 ظهراً حتى الـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.