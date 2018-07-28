طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
من الساعة 1 ظهراً حتى الـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
08:28 AM
طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.