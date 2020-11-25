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أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

حتى نهاية السبت بسبب أعمال تحسين طرق مؤدية لمنطقة الفورملا 1

أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية يوم السبت القادم.

وبيَّن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر" أنه نظرًا لأعمال مشاريع تحسين الطرق المؤدية إلى منطقة سباق الفورمولا 1، وبالتعاون مع مرور جدة، سيتم إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية بعد غد السبت 2021/ 11/ 27م.

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أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين
سبق

أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية يوم السبت القادم.

وبيَّن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر" أنه نظرًا لأعمال مشاريع تحسين الطرق المؤدية إلى منطقة سباق الفورمولا 1، وبالتعاون مع مرور جدة، سيتم إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية بعد غد السبت 2021/ 11/ 27م.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
01:57 AM

أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

حتى نهاية السبت بسبب أعمال تحسين طرق مؤدية لمنطقة الفورملا 1

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سعود الدعجاني - جدة
0
2,542

أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية يوم السبت القادم.

وبيَّن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر" أنه نظرًا لأعمال مشاريع تحسين الطرق المؤدية إلى منطقة سباق الفورمولا 1، وبالتعاون مع مرور جدة، سيتم إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية بعد غد السبت 2021/ 11/ 27م.

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