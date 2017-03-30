وزير الطاقة السوداني يبحث مع سفير المملكة الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدَيْن

"جعفر" قدّم الدعوة لـ"عبيد" لزيارة الشركات السعودية العاملة في مجال النفط

التقى وزير الطاقة والنفط بجمهورية السودان، المهندس جادين علي عبيد، في مكتبه أمس الاثنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وأوضح المهندس جادين خلال اللقاء أن الوزارة تعكف على إعداد مشروعات في مجال الطاقة والنفط لمؤتمر باريس الذي يُعقد في مايو القادم؛ وذلك لطرحها للاستثمار على المشاركين في المؤتمر، واعدًا بتحويل المباحثات والاتفاقيات المبدئية السابقة الموقَّعة بين السعودية والسودان إلى مشاريع، ومعربًا عن أمله بأن تشهد العلاقات السودانية السعودية تعاونًا كبيرًا على مستوى مشروعات الطاقة التي ستطرح.. مؤكدًا قبول الدعوة للوقوف على التجربة السعودية.

وقال السفير ابن جعفر: "السودان لديه فرص استثمارية واعدة؛ لما يتمتع به من ثروات عديدة، ومصادر للطاقة، وأراضٍ زراعية".. ناقلاً رغبة السعودية في الاستثمار في المشروعات الجادة والجاهزة للاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، ومشددًا على أهمية تفعيل اللجنة الدائمة السودانية - السعودية لاستغلال ثروات البحر الأحمر، وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال التنقيب في الغاز والنفط التي وُقّعت في عهد وزير الطاقة السوداني الأسبق.





وقدم السفير الدعوة للوزير لزيارة الشركات السعودية العاملة في مجال النفط والغاز، والوقوف على تجربتها، والتعاون معها في المجالات المشتركة والتدريب.