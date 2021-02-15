"كأس السعودية 2021".. حدث عالمي يجمع أبرز الخيل والمدربين

بمشاركة أبطال مميزين من العالم

يُعد "كأس السعودية 2021" أغلى سباقات العالم، حيث تبلغ جائزته منفرداً 20 مليون دولار أمريكي على الأرضية الرملية، ليكون بذلك وجهة أفضل الخيل العالمية في سباقات السرعة، وذلك حال النسخة الأولى من الكأس في 2020م بمشاركة أبطال مميزين أمثال "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، الذين شكّلوا مراحل مهمة في تاريخ سباقات السرعة حول العالم.

وفي النسخة الثانية من "كأس السعودية" لهذا العام -التي ستُقام في الـ 19 و20 من فبراير الجاري- تضم البطولة صفوة مدربين العالم يتقدمهم "بوب بافرت" الذي يُعد من أبرز مدربي خيل السباقات الذين مروا على تاريخ السباقات الأمريكية، حيث أسهم في تحقيق نجاحات تاريخية عديدة وغير مسبوقة، ليكون المدرب الوحيد الذي حقق لقب "التاج الثلاثي الأمريكي "لمرتين مع البطل "أمريكان فيرو" والبطل "جستفاي" في غضون 3 سنوات، بعد أن كانت المرة الأخيرة لتحقيق هذا اللقب في 1976م من الجواد "أفيرمد".

ولم تقتصر شهرة "بوب بافرت" ونجاحاته على الساحة الأمريكية، بل كان له نجاح كبير في المملكة عندما حقق تحت تدريباته الجواد "أروقيت" المملوك للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن -رحمه الله- فوزاً مميزاً في "كأس دبي العالمي" عام 2017م، وفي هذا العام يعول على آمال كبيرة في تحقيق "كأس السعودية" للمرة الأولى في تاريخه كمدرب مع الجواد المرشح "شارلتان"، بعد أن كان قريباً منها في النسخة الأولى مع "ماتشوجوستو" للأمير فيصل بن خالد، واحتل حينها المركز الرابع وشكّل منافساً شرساً حتى آخر اللحظات من السباق.

وعلى غراره يحمل المدرب العالمي البريطاني "جون جوسدن" ذكريات ولحظات فرح عديدة مع نجاحات حققها بجياد مثلت المملكة العربية السعودية بشعار الأمير خالد بن عبدالله- رحمه الله- في السباقات الأوروبية، من أبرزها الجواد "كينج مان" والفرس الشهيرة "أنيبل" التي حققت انتصارات كثيرة كان أهمها انتصارها في "كأس قوس النصر" للفئة الأولى بفرنسا.

ويُعد "جوسدن" من أفضل المدربين في بريطانيا وفاز بلقب "بطل المدربين" في بلاده لـ 4 أعوام كان آخرها لعامين متتالين (2018م-2019م).

ويحضر "جون" بــ"كأس السعودية" هذا العام مع الجواد "مشرف" المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل، الذي يُعد من أبرز الجياد المشاركة في السباق.

ويأتي المدرب الأمريكي "ستيفن اسموسن" كأبرز المدربين القادمين للمشاركة في "كأس السعودية" برفقة الجواد "ماكس بلاير"، وبذكر اسم "اسموسن" تعود الذاكرة تلقائياً للبطل الشهير "كيرلن" الذي كان يشرف على تدريباته وشاركه نجاحات عديدة، أبرزها شوط "البريكنس ستيكس" و"البريدرزكب كلاسيك" و"كأس دبي العالمي"، والبطل "جن رنر" آخر الجياد المميزة التي أشرف على تدريباته، حيث أنهى آخر موسم سباقي له دون خسائر، حقق من خلالها "كأس البريدرزكب كلاسيك" و"البيقاسوس كب" للفئة الأولى، وتم تكريم المدرب "اسموسن" في عدة مناسبات وحصل على لقب "الاكليبس" كأفضل مدرب لعامي 2008م-2009م.

وتضم قائمة المدربين العالميين لسباق "كأس السعودية" المدرب "براد كوكس" أحد أبرز المدربين الصاعدين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سجل حضوراً لافتاً ونجاحات عديدة من خلال أولى مشاركاته في الأشواط الكلاسيكية بفوزه بسباق "الكنتاكي أوكس" مع الفرس "مونامي جيرل"، التي حقق معها أيضاً شوط "البريدرزكب ديستاف" للموسم الماضي الذي يُعد موسماً مميزاً لهذا المدرب الشاب الذي خرج من المهرجان بثلاث انتصارات، ليفوز بجائزة "الايكليبس" كأفضل مدرب في عام 2020، ويحضر أيضاً "براد" في "كأس السعودية 2021" مع البطل "نيكس جو" بطل "كأس البيقاسوس" و"البريدرزكب مايل" ويأتي كمرشح قوي لنيل لقب النسخة الثانية من الكأس.

وفي خضم هذا المستوى العالمي الكبير للخيل والمدربين في النسخة الثانية من "كأس السعودية"، تأتي تطلعات الفروسية السعودية كبيرة ومحمّلة بأمنيات انتزاع الفوز من هؤلاء المدربين العالميين من خلال وجود المدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف مع جواده غير المهزوم سعودياً "جريت سكوت" للأمير فيصل بن خالد، والمدرب شالح العضياني مع جواده البطل "الزحزاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي الذي يُعد أول جواد مُنتج محلياً يشارك في الشوط الرئيس "كأس السعودية".