"العمل" تبدأ غدًا في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 1 / 1 / 1441هـ؛ بتطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر شعبان الماضي، والذي اعتمد من خلاله الدليل الإرشادي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

يذكر أن الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، الذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ يهدف إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

حيث تناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له، والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية، التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به؛ إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة، وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.