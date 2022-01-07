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"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. تسجيل 2627 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات بلا وفيات

سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 2627 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 780.211 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس استقر عند 2170 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 751.086 حالة، بعد تعافي 930 مصابًا.

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خلال 24 ساعة.. تسجيل 2627 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات بلا وفيات
سبق

سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 2627 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 780.211 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس استقر عند 2170 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 751.086 حالة، بعد تعافي 930 مصابًا.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:26 PM

خلال 24 ساعة.. تسجيل 2627 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات بلا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 2627 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 780.211 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس استقر عند 2170 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 751.086 حالة، بعد تعافي 930 مصابًا.

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