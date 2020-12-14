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في بيان صحفي.. "الخارجية": توافُق كبير في الرؤى بين السعودية وجنوب إفريقيا

بمناسبة زيارة وزير الخارجية للبلاد ولقائه رئيس البلاد ونظيره هناك

صدر اليوم بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا، فيما يأتي نصه:

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا، قام وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، التقى خلالها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل راما فوزا، ونظيرته وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وأكد وزير الخارجية أن المحادثات الرسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا شهدت توافقًا حيال العديد من الموضوعات؛ إذ تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، ودور السعودية المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور السعودية الفعال من خلال رئاستها الدورة السابقة لمجموعة العشرين، وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

كما أكد وزير الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع لنجاح جمهورية جنوب إفريقيا، من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الإفريقية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وعبَّر سمو الوزير عن تطلعه لزيارة معالي وزيرة الخارجية ناليدي باندور للسعودية قريبًا.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بيان صحفي.. "الخارجية": توافُق كبير في الرؤى بين السعودية وجنوب إفريقيا
سبق

صدر اليوم بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا، فيما يأتي نصه:

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا، قام وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، التقى خلالها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل راما فوزا، ونظيرته وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وأكد وزير الخارجية أن المحادثات الرسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا شهدت توافقًا حيال العديد من الموضوعات؛ إذ تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، ودور السعودية المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور السعودية الفعال من خلال رئاستها الدورة السابقة لمجموعة العشرين، وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

كما أكد وزير الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع لنجاح جمهورية جنوب إفريقيا، من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الإفريقية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وعبَّر سمو الوزير عن تطلعه لزيارة معالي وزيرة الخارجية ناليدي باندور للسعودية قريبًا.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:43 PM

في بيان صحفي.. "الخارجية": توافُق كبير في الرؤى بين السعودية وجنوب إفريقيا

بمناسبة زيارة وزير الخارجية للبلاد ولقائه رئيس البلاد ونظيره هناك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدر اليوم بيان صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا، فيما يأتي نصه:

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا، قام وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، التقى خلالها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل راما فوزا، ونظيرته وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وأكد وزير الخارجية أن المحادثات الرسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا شهدت توافقًا حيال العديد من الموضوعات؛ إذ تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، ودور السعودية المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور السعودية الفعال من خلال رئاستها الدورة السابقة لمجموعة العشرين، وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

كما أكد وزير الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع لنجاح جمهورية جنوب إفريقيا، من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الإفريقية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وعبَّر سمو الوزير عن تطلعه لزيارة معالي وزيرة الخارجية ناليدي باندور للسعودية قريبًا.

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