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رئيس "الشيوخ" الباكستاني: وقوف المملكة مع أفغانستان دليل ريادتها الإسلامية

ثمّن مبادرات السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على المبادرات الإنسانية المتتالية للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق الذي يمر بظروف إنسانية حرجة.

وقال "سنجراني" في تصريح صحفي اليوم، على هامش تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجسر البري الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الشعب الأفغاني: مبادرات المملكة بوصفها محور الأمة الإسلامية تعد سابقة ستحفز المجتمع الدولي على الاقتداء بها للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني، حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد، نقصاً حاداً في المواد الغذائية.

وأضاف: مبادرة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد لمناشدة المجتمع الدولي على التقدم لدعم الشعب الأفغاني، وإنشاء صندوق ائتمان لجمع المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية، وتدشين الجسر الجوي المخصص لتقديم المساعدات السعودية للشعب الأفغاني مباشرة من الرياض إلى كابل، والجسر البري لتوصيل المساعدات الإغاثية العاجلة من باكستان إلى أفغانستان؛ يدل على المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على مستوى الأمة الإسلامية.

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رئيس "الشيوخ" الباكستاني: وقوف المملكة مع أفغانستان دليل ريادتها الإسلامية
سبق

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على المبادرات الإنسانية المتتالية للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق الذي يمر بظروف إنسانية حرجة.

وقال "سنجراني" في تصريح صحفي اليوم، على هامش تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجسر البري الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الشعب الأفغاني: مبادرات المملكة بوصفها محور الأمة الإسلامية تعد سابقة ستحفز المجتمع الدولي على الاقتداء بها للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني، حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد، نقصاً حاداً في المواد الغذائية.

وأضاف: مبادرة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد لمناشدة المجتمع الدولي على التقدم لدعم الشعب الأفغاني، وإنشاء صندوق ائتمان لجمع المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية، وتدشين الجسر الجوي المخصص لتقديم المساعدات السعودية للشعب الأفغاني مباشرة من الرياض إلى كابل، والجسر البري لتوصيل المساعدات الإغاثية العاجلة من باكستان إلى أفغانستان؛ يدل على المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على مستوى الأمة الإسلامية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
03:45 PM

رئيس "الشيوخ" الباكستاني: وقوف المملكة مع أفغانستان دليل ريادتها الإسلامية

ثمّن مبادرات السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على المبادرات الإنسانية المتتالية للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق الذي يمر بظروف إنسانية حرجة.

وقال "سنجراني" في تصريح صحفي اليوم، على هامش تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجسر البري الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الشعب الأفغاني: مبادرات المملكة بوصفها محور الأمة الإسلامية تعد سابقة ستحفز المجتمع الدولي على الاقتداء بها للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني، حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد، نقصاً حاداً في المواد الغذائية.

وأضاف: مبادرة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد لمناشدة المجتمع الدولي على التقدم لدعم الشعب الأفغاني، وإنشاء صندوق ائتمان لجمع المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية، وتدشين الجسر الجوي المخصص لتقديم المساعدات السعودية للشعب الأفغاني مباشرة من الرياض إلى كابل، والجسر البري لتوصيل المساعدات الإغاثية العاجلة من باكستان إلى أفغانستان؛ يدل على المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على مستوى الأمة الإسلامية.

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