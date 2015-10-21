إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 241.58 مليون حالة

إجمالي الوفيات الناتجة من الوباء 5 ملايين و120 ألفاً

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.58 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الوباء إلى 5 ملايين و120 ألفاً و137 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.