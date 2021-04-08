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محافظ صندوق التنمية يزور منشآت ممولة من بنك التنمية الاجتماعية

في إطار تعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر

زار محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، وعدد من المسؤولين بالصندوق والبنك؛ منشآت ممولة من البنك.

جاء ذلك كجزء من رسالة البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر، وفي إطار الدعم المستدام لتمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة من خلال برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين.

شملت الزيارة عددًا من المنشآت الصغيرة والناشئة بمدينة الرياض؛ وهي: شركة مرن لتقنية المعلومات، والمركز الوطني لأمراض الدم والأورام، ومركز قوة الحركة.

إضافةً لمركز دلني للأعمال الذي يقدم البنك من خلاله الخدمات غير المالية كتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال.

واختُتمت الزيارة بالاطلاع على عددٍ من مشاريع الأسر المنتجة التي استفادت من خدمات البنك غير المالية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني دور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز ثقافة العمل الحر.

يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ صندوق التنمية يزور منشآت ممولة من بنك التنمية الاجتماعية
سبق

زار محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، وعدد من المسؤولين بالصندوق والبنك؛ منشآت ممولة من البنك.

جاء ذلك كجزء من رسالة البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر، وفي إطار الدعم المستدام لتمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة من خلال برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين.

شملت الزيارة عددًا من المنشآت الصغيرة والناشئة بمدينة الرياض؛ وهي: شركة مرن لتقنية المعلومات، والمركز الوطني لأمراض الدم والأورام، ومركز قوة الحركة.

إضافةً لمركز دلني للأعمال الذي يقدم البنك من خلاله الخدمات غير المالية كتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال.

واختُتمت الزيارة بالاطلاع على عددٍ من مشاريع الأسر المنتجة التي استفادت من خدمات البنك غير المالية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني دور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز ثقافة العمل الحر.

يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
05:44 PM

محافظ صندوق التنمية يزور منشآت ممولة من بنك التنمية الاجتماعية

في إطار تعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، وعدد من المسؤولين بالصندوق والبنك؛ منشآت ممولة من البنك.

جاء ذلك كجزء من رسالة البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر، وفي إطار الدعم المستدام لتمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة من خلال برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين.

شملت الزيارة عددًا من المنشآت الصغيرة والناشئة بمدينة الرياض؛ وهي: شركة مرن لتقنية المعلومات، والمركز الوطني لأمراض الدم والأورام، ومركز قوة الحركة.

إضافةً لمركز دلني للأعمال الذي يقدم البنك من خلاله الخدمات غير المالية كتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال.

واختُتمت الزيارة بالاطلاع على عددٍ من مشاريع الأسر المنتجة التي استفادت من خدمات البنك غير المالية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني دور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز ثقافة العمل الحر.

يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 13) بتاريخ 13 / 01 / 1439هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

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