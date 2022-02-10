تفاعلاً مع "سبق".. "مدني عفيف" يكلّف مالك منشأة بإغلاق "الخزان المكشوف"

يقع في ممر ضيق بلا إضاءة وكان يشكل خطراً على المارة.. "تسوية وتأمين"

تفاعلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة عفيف، بشكل عاجل، مع ما نشرته "سبق" عن فوهة خزان أرضي مكشوفة تشكل خطراً على المارة؛ حيث تقع في ممر ضيق بلا إضاءة يؤدي لجامع ومحلات تجارية.

ووقف "رجال الدفاع المدني" على موقع البلاغ الذي تقدّم به أحد سكان الحي عبر "سبق" مساء أمس، وتم تكليف صاحب المنشأة بتحصينها ودرء خطورتها بإشراف ومتابعة منهم.

بدوره، وجّه المواطن شكره وتقديره لـ"مدني عفيف" على سرعة تفاعلهم مع هذا الحدث في غضون ساعات محدودة، حيث أكد أنه تمت تسوية فوهة الخزان وتأمينها بشكل مناسب وهذا كفيل بدرء خطرها عن المارة.