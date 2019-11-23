يهدّد عمود إضاءة مائل وآيل للسقوط، سالكي ومرتادي طريق شيبانة بسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العمود الذي أصبح ينتظر ضحاياه من سالكي ومرتادي الطريق الواصل بين سبت العلايا وباشوت.
عمود إنارة آيل للسقوط يهدّد سالكي طريق شيبانة بسبت العلايا
يهدّد عمود إضاءة مائل وآيل للسقوط، سالكي ومرتادي طريق شيبانة بسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العمود الذي أصبح ينتظر ضحاياه من سالكي ومرتادي الطريق الواصل بين سبت العلايا وباشوت.
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عمود إنارة آيل للسقوط يهدّد سالكي طريق شيبانة بسبت العلاياسويد الحارثي سبق 2019-11-23
يهدّد عمود إضاءة مائل وآيل للسقوط، سالكي ومرتادي طريق شيبانة بسبت العلايا.
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:34 AM
عمود إنارة آيل للسقوط يهدّد سالكي طريق شيبانة بسبت العلايا
يهدّد عمود إضاءة مائل وآيل للسقوط، سالكي ومرتادي طريق شيبانة بسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" العمود الذي أصبح ينتظر ضحاياه من سالكي ومرتادي الطريق الواصل بين سبت العلايا وباشوت.
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