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"الصحة" تحث على التقيد بالتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة العيد

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك؛ مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1165) حالة مؤكدة وتعافي (907) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11172) حالة منها (1429) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (506125) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486918) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8035) حالة "يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة" تحث على التقيد بالتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة العيد
سبق

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك؛ مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1165) حالة مؤكدة وتعافي (907) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11172) حالة منها (1429) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (506125) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486918) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8035) حالة "يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
03:56 PM

"الصحة" تحث على التقيد بالتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة العيد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,464

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك؛ مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1165) حالة مؤكدة وتعافي (907) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11172) حالة منها (1429) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (506125) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486918) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8035) حالة "يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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