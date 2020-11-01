"الملك سلمان للإغاثة" يدشّن حملة عمليات القلب المفتوح والقسطرة في المكلا

للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود ضمن الحملات التطوعية المتنوعة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة طبية تطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، وتستمر حتى 6 نوفمبر 2020م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول للحملة سبع عمليات جراحية، منها عملية واحدة لجراحة القلب المفتوح، وست عمليات قسطرة، تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد.

يأتي ذلك ضمن الحملات التطوعية المتنوعة التي يموّلها وينفّذها المركز في عديد من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.