النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيابة عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18من طلبة "الدفاع الجوي"

شهد أداء الخريجين القَسَم وأعلن النتائج وكرّم المتفوقين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم حفل تخرج الدورة الـ(18) من طلبة الكلية، وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف، وكان في استقباله الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى قائد الكلية، اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي، كلمة تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل، ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية. مؤكدًا أن الطلاب تلقوا تدريبًا عسكريًّا فكريًّا وقياديًّا ولياقيًّا على أحدث المعايير القيادية؛ ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان؛ للدفاع عن الوطن، ونيل هذا الشرف العظيم.

وأوضح أن الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة، أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات، أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك تم تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القَسَم، وجرى إعلان النتائج، وكرم رئيس هيئة الأركان العامة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نيابة عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18من طلبة "الدفاع الجوي"
سبق

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم حفل تخرج الدورة الـ(18) من طلبة الكلية، وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف، وكان في استقباله الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى قائد الكلية، اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي، كلمة تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل، ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية. مؤكدًا أن الطلاب تلقوا تدريبًا عسكريًّا فكريًّا وقياديًّا ولياقيًّا على أحدث المعايير القيادية؛ ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان؛ للدفاع عن الوطن، ونيل هذا الشرف العظيم.

وأوضح أن الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة، أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات، أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك تم تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القَسَم، وجرى إعلان النتائج، وكرم رئيس هيئة الأركان العامة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.


06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:58 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:23 AM

نيابة عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18من طلبة "الدفاع الجوي"

شهد أداء الخريجين القَسَم وأعلن النتائج وكرّم المتفوقين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,266

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم حفل تخرج الدورة الـ(18) من طلبة الكلية، وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف، وكان في استقباله الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى قائد الكلية، اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي، كلمة تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل، ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية. مؤكدًا أن الطلاب تلقوا تدريبًا عسكريًّا فكريًّا وقياديًّا ولياقيًّا على أحدث المعايير القيادية؛ ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان؛ للدفاع عن الوطن، ونيل هذا الشرف العظيم.

وأوضح أن الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة، أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات، أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك تم تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القَسَم، وجرى إعلان النتائج، وكرم رئيس هيئة الأركان العامة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودیة وحمایة البیئة

السعودیة وحمایة البیئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة