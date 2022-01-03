النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة .. لأول مرة في السعودية

فيما يلتقي أتلتيكو نظيره بيلباو في دور نصف النهائي

سيكون عشاق كرة القدم على موعد منتظر، الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث يُقام كلاسيكو العالم المرتقب الذي يجمع برشلونة ونظيره ريال مدريد لأول مرة في السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

فيما تجمع المواجهة الثانية المثيرة في دور نصف نهائي السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس 13 يناير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة .. لأول مرة في السعودية
سبق

سيكون عشاق كرة القدم على موعد منتظر، الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث يُقام كلاسيكو العالم المرتقب الذي يجمع برشلونة ونظيره ريال مدريد لأول مرة في السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

فيما تجمع المواجهة الثانية المثيرة في دور نصف نهائي السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس 13 يناير.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:17 PM

"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة .. لأول مرة في السعودية

فيما يلتقي أتلتيكو نظيره بيلباو في دور نصف النهائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,049

سيكون عشاق كرة القدم على موعد منتظر، الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث يُقام كلاسيكو العالم المرتقب الذي يجمع برشلونة ونظيره ريال مدريد لأول مرة في السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

فيما تجمع المواجهة الثانية المثيرة في دور نصف نهائي السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس 13 يناير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة