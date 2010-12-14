إيداع مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان

للفصل الدراسي الثاني بعد توزيعه على 3 فصول دراسية

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد توزيعه على 3 فصول دراسية في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ممّن لهم أبناء وبنات منتظمون في التعليم العام.

يُذكر أن برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم، وتمكينهم من التعليم، وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.