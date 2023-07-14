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"هيئة الاتصالات" تلزم مقدمي الخدمات البريدية بتوفير الدفع الإلكتروني

قامت بتهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك في جميع المنافذ التابعة لها ومع جميع مسؤولي التوصيل؛ سعيًا لتطوير الخدمات البريدية في المملكة والرفع من جودة الخدمة المقدمة.

وكشفت "الهيئة" أنها بدأت في التنسيق مع مقدمي الخدمات البريدية منذ إبريل الماضي، بهدف تهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام، كما أنها أبلغت مقدمي الخدمات بتنفيذ هذا الإلزام تدريجيًا، بدءًا بمرحلة توفير وسائل الدفع الإلكترونية في منافذ وفروع تقديم الخدمة منذ الخامس من يوليو الحالي، ثم مرحلة توفير هذه الوسائل مع جميع مندوبي التوصيل ابتداءً من 23 يوليو 2020م.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات في مسيرة تطوير قطاع البريد، وتعزيز التحول الرقمي بخدماته، بما يضمن تنظيم وتيسير التعاملات المالية بين المستفيد ومقدم الخدمة، وحفظ حقوقه من خلال إمكانية الرجوع لتفاصيل هذه العمليات، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات البريدية، وإتاحة خياراتٍ متعددةٍ للدفع أمامه.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تلزم مقدمي الخدمات البريدية بتوفير الدفع الإلكتروني
سبق

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك في جميع المنافذ التابعة لها ومع جميع مسؤولي التوصيل؛ سعيًا لتطوير الخدمات البريدية في المملكة والرفع من جودة الخدمة المقدمة.

وكشفت "الهيئة" أنها بدأت في التنسيق مع مقدمي الخدمات البريدية منذ إبريل الماضي، بهدف تهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام، كما أنها أبلغت مقدمي الخدمات بتنفيذ هذا الإلزام تدريجيًا، بدءًا بمرحلة توفير وسائل الدفع الإلكترونية في منافذ وفروع تقديم الخدمة منذ الخامس من يوليو الحالي، ثم مرحلة توفير هذه الوسائل مع جميع مندوبي التوصيل ابتداءً من 23 يوليو 2020م.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات في مسيرة تطوير قطاع البريد، وتعزيز التحول الرقمي بخدماته، بما يضمن تنظيم وتيسير التعاملات المالية بين المستفيد ومقدم الخدمة، وحفظ حقوقه من خلال إمكانية الرجوع لتفاصيل هذه العمليات، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات البريدية، وإتاحة خياراتٍ متعددةٍ للدفع أمامه.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
02:28 PM

"هيئة الاتصالات" تلزم مقدمي الخدمات البريدية بتوفير الدفع الإلكتروني

قامت بتهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك في جميع المنافذ التابعة لها ومع جميع مسؤولي التوصيل؛ سعيًا لتطوير الخدمات البريدية في المملكة والرفع من جودة الخدمة المقدمة.

وكشفت "الهيئة" أنها بدأت في التنسيق مع مقدمي الخدمات البريدية منذ إبريل الماضي، بهدف تهيئة جميع الظروف وإزالة أي معوقات أمام تطبيق هذا الإلزام، كما أنها أبلغت مقدمي الخدمات بتنفيذ هذا الإلزام تدريجيًا، بدءًا بمرحلة توفير وسائل الدفع الإلكترونية في منافذ وفروع تقديم الخدمة منذ الخامس من يوليو الحالي، ثم مرحلة توفير هذه الوسائل مع جميع مندوبي التوصيل ابتداءً من 23 يوليو 2020م.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات في مسيرة تطوير قطاع البريد، وتعزيز التحول الرقمي بخدماته، بما يضمن تنظيم وتيسير التعاملات المالية بين المستفيد ومقدم الخدمة، وحفظ حقوقه من خلال إمكانية الرجوع لتفاصيل هذه العمليات، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات البريدية، وإتاحة خياراتٍ متعددةٍ للدفع أمامه.

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