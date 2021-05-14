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"موشن جرافيك".."كفاءة" توصي بصيانة أجهزة التكييف لتوفير 40 % من الطاقة

البرنامج دعا لتشغيلها على درجة حرارة 24 مع إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وقال إنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

ووصف البرنامج النصائح الخاصة باختيار أجهزة المكيفات المثالية، أو بآلية تشغيلها بأنها سهلة، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بها، والحرص على تطبيقها، لتوفير ما نسبة 40 % من الطاقة المستخدمة.

ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية.

وشدد على أن شراء أجهزة تكييف موفرة للطاقة الكهربائية بات ضروريًا، للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، مذكرًا الجميع أن أجهزة التكييف دون سواها، من أعلى الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للطاقة الكهربائية، وبخاصة في فصل الصيف.

ودعا البرنامج المواطنين والمقيمين إلى فهم مدلولات بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، مؤكدًا أن القراءة المتأنية، والفهم العميق، والاستفسار عن كل شيء غامض أو غير واضح في معلومات البطاقة، يضمن للعميل شراء جهاز تكييف أمثل في ترشيد الطاقة.

وقال إن التجربة العملية أثبتت أن الفارق المالي في استهلاك الطاقة الكهربائية بين جهاز مكيف من نوع "إسبليت"، وآخر من نوع "شباك" وصل إلى 48 %، لصالح الإسبليت، وذلك بافتراض أن المكيفين بسعة 18 وحدة حرارية لكل منهما، وتشغيله لمدة ثماني ساعات يوميًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موشن جرافيك".."كفاءة" توصي بصيانة أجهزة التكييف لتوفير 40 % من الطاقة
سبق

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وقال إنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

ووصف البرنامج النصائح الخاصة باختيار أجهزة المكيفات المثالية، أو بآلية تشغيلها بأنها سهلة، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بها، والحرص على تطبيقها، لتوفير ما نسبة 40 % من الطاقة المستخدمة.

ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية.

وشدد على أن شراء أجهزة تكييف موفرة للطاقة الكهربائية بات ضروريًا، للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، مذكرًا الجميع أن أجهزة التكييف دون سواها، من أعلى الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للطاقة الكهربائية، وبخاصة في فصل الصيف.

ودعا البرنامج المواطنين والمقيمين إلى فهم مدلولات بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، مؤكدًا أن القراءة المتأنية، والفهم العميق، والاستفسار عن كل شيء غامض أو غير واضح في معلومات البطاقة، يضمن للعميل شراء جهاز تكييف أمثل في ترشيد الطاقة.

وقال إن التجربة العملية أثبتت أن الفارق المالي في استهلاك الطاقة الكهربائية بين جهاز مكيف من نوع "إسبليت"، وآخر من نوع "شباك" وصل إلى 48 %، لصالح الإسبليت، وذلك بافتراض أن المكيفين بسعة 18 وحدة حرارية لكل منهما، وتشغيله لمدة ثماني ساعات يوميًا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:02 AM

"موشن جرافيك".."كفاءة" توصي بصيانة أجهزة التكييف لتوفير 40 % من الطاقة

البرنامج دعا لتشغيلها على درجة حرارة 24 مع إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وقال إنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

ووصف البرنامج النصائح الخاصة باختيار أجهزة المكيفات المثالية، أو بآلية تشغيلها بأنها سهلة، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بها، والحرص على تطبيقها، لتوفير ما نسبة 40 % من الطاقة المستخدمة.

ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية.

وشدد على أن شراء أجهزة تكييف موفرة للطاقة الكهربائية بات ضروريًا، للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، مذكرًا الجميع أن أجهزة التكييف دون سواها، من أعلى الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للطاقة الكهربائية، وبخاصة في فصل الصيف.

ودعا البرنامج المواطنين والمقيمين إلى فهم مدلولات بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، مؤكدًا أن القراءة المتأنية، والفهم العميق، والاستفسار عن كل شيء غامض أو غير واضح في معلومات البطاقة، يضمن للعميل شراء جهاز تكييف أمثل في ترشيد الطاقة.

وقال إن التجربة العملية أثبتت أن الفارق المالي في استهلاك الطاقة الكهربائية بين جهاز مكيف من نوع "إسبليت"، وآخر من نوع "شباك" وصل إلى 48 %، لصالح الإسبليت، وذلك بافتراض أن المكيفين بسعة 18 وحدة حرارية لكل منهما، وتشغيله لمدة ثماني ساعات يوميًا.

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