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عملية قيصرية ناجحة لسيدة سعودية تنجب 4 توائم بـ"ولادة" الأحساء

بمشاركة 8 أطباء، و12 متخصّصًا من الكادر الفني بالمستشفى

أجرت الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، عملية قيصرية لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر بعد أسبوع حملها الخامس والثلاثين، أنجبت أربعة توائم منهم (3) إناث وذكر واحد، بمشاركة (8) أطباء، و(12) متخصّصًا من الكادر الفني تكلّلت بالنجاح.

وتتمتّع الأم وجميع أطفالها الذين تراوحت أوزانهم بين (2) إلى (2.25) كيلوجرام بصحة جيدة، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

يذكر أن الفرق الطبية المشاركة بقيادة استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد خيري الغايش، وأخصائية النساء والتوليد الدكتورة جيهان لطفي، عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم ومواليدها.

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عملية قيصرية ناجحة لسيدة سعودية تنجب 4 توائم بـ"ولادة" الأحساء
سبق

أجرت الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، عملية قيصرية لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر بعد أسبوع حملها الخامس والثلاثين، أنجبت أربعة توائم منهم (3) إناث وذكر واحد، بمشاركة (8) أطباء، و(12) متخصّصًا من الكادر الفني تكلّلت بالنجاح.

وتتمتّع الأم وجميع أطفالها الذين تراوحت أوزانهم بين (2) إلى (2.25) كيلوجرام بصحة جيدة، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

يذكر أن الفرق الطبية المشاركة بقيادة استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد خيري الغايش، وأخصائية النساء والتوليد الدكتورة جيهان لطفي، عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم ومواليدها.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
06:54 PM

عملية قيصرية ناجحة لسيدة سعودية تنجب 4 توائم بـ"ولادة" الأحساء

بمشاركة 8 أطباء، و12 متخصّصًا من الكادر الفني بالمستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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أجرت الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، عملية قيصرية لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر بعد أسبوع حملها الخامس والثلاثين، أنجبت أربعة توائم منهم (3) إناث وذكر واحد، بمشاركة (8) أطباء، و(12) متخصّصًا من الكادر الفني تكلّلت بالنجاح.

وتتمتّع الأم وجميع أطفالها الذين تراوحت أوزانهم بين (2) إلى (2.25) كيلوجرام بصحة جيدة، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

يذكر أن الفرق الطبية المشاركة بقيادة استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد خيري الغايش، وأخصائية النساء والتوليد الدكتورة جيهان لطفي، عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم ومواليدها.

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