"الزكاة والضريبة" تتيح دليلاً إرشادياً خاصاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات

يتضمن معلومات تفصيلية بما في ذلك خدمات التشييد والمرتبطة بالعقارات الخاضعة للضريبة

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إرشاديًا خاصًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، متضمنًا شرحًا مفصلًا ومعلومات واسعة تساعد على تعزيز التزام المكلفين في القطاع.

ويتضمن الدليل معلومات تفصيلية لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات المرتبطة بالعقارات الخاضعة للضريبة، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول تاريخ استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالقطاع.

وتكمن أهمية الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات للمكلفين ومساعدتهم في فهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بخدمات التشييد وقطاع المقاولات في المملكة.

ويأتي هذا الدليل في إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على زيادة وتعزيز الوعي لدى المكلفين وتزويدهم بالمعلومات من أجل فهم الالتزامات الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي، ولهذه الغاية قامت الهيئة بإصدار العديد من الأدلة الإرشادية التي يتجاوز عددها أكثر من 100 دليل إرشادي متاحة عبر موقعها، تحتوي جميعها على سلسلة واسعة من المعلومات التوعوية بشكل مبسط.

ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع المهتمين بالاطلاع على الصفحة الخاصة بالأدلة الإرشادية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، كما دعت الهيئة عند وجود أية استفسارات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa .