تونس.. 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم السبت تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلاً مخبريًّا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلاً مخبريًّا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصًا، موزعين كالآتي: 5 بصفاقس، 4 بسوسة، 3 بأريانة، 1 بالكاف، 1 بالمهدية، 1 بتطاوين، 1 ببنزرت، 3 بتونس، 2 بمدنين، 4 بمنوبة، 1 بسيدي بوزيد، 1 بنابل، 1 ببن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19653 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بمناطق عدة من البلاد؛ وهو ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي، والحجر الصحي العام، كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية المواطنين كافة للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قِبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.