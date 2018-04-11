النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس.. 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم السبت تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلاً مخبريًّا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلاً مخبريًّا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصًا، موزعين كالآتي: 5 بصفاقس، 4 بسوسة، 3 بأريانة، 1 بالكاف، 1 بالمهدية، 1 بتطاوين، 1 ببنزرت، 3 بتونس، 2 بمدنين، 4 بمنوبة، 1 بسيدي بوزيد، 1 بنابل، 1 ببن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19653 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بمناطق عدة من البلاد؛ وهو ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي، والحجر الصحي العام، كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية المواطنين كافة للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قِبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس.. 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم السبت تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلاً مخبريًّا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلاً مخبريًّا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصًا، موزعين كالآتي: 5 بصفاقس، 4 بسوسة، 3 بأريانة، 1 بالكاف، 1 بالمهدية، 1 بتطاوين، 1 ببنزرت، 3 بتونس، 2 بمدنين، 4 بمنوبة، 1 بسيدي بوزيد، 1 بنابل، 1 ببن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19653 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بمناطق عدة من البلاد؛ وهو ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي، والحجر الصحي العام، كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية المواطنين كافة للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قِبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:46 PM

تونس.. 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تونس
0
95

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم السبت تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلاً مخبريًّا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلاً مخبريًّا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصًا، موزعين كالآتي: 5 بصفاقس، 4 بسوسة، 3 بأريانة، 1 بالكاف، 1 بالمهدية، 1 بتطاوين، 1 ببنزرت، 3 بتونس، 2 بمدنين، 4 بمنوبة، 1 بسيدي بوزيد، 1 بنابل، 1 ببن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19653 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بمناطق عدة من البلاد؛ وهو ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي، والحجر الصحي العام، كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية المواطنين كافة للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قِبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,299
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,890
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,152

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة