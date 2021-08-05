"التجارة" تستدعي 308 مجمِّدات "O2"

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 308 مجمِّدات "O2".
وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 308 مجمِّدات "O2".
وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 308 مجمِّدات "O2".
وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 308 مجمِّدات "O2".
وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.