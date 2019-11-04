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كأس الملك: رأسية وتسديدة تعبر بالجبلين إلى دور الـ32

تأهل فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق الثقبة بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول ومع حلول الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 47 سجل زوراب تيسكاريدز الهدف الأول لفريق الجبلين من رأسية أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 84 تمكن إبراهيم الطلحي من إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الثقبة.

كأس خادم الحرمين الشريفين الجبلين الثقبة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: رأسية وتسديدة تعبر بالجبلين إلى دور الـ32
سبق

تأهل فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق الثقبة بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول ومع حلول الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 47 سجل زوراب تيسكاريدز الهدف الأول لفريق الجبلين من رأسية أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 84 تمكن إبراهيم الطلحي من إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الثقبة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:05 PM

كأس الملك: رأسية وتسديدة تعبر بالجبلين إلى دور الـ32

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
1,473

تأهل فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق الثقبة بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول ومع حلول الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 47 سجل زوراب تيسكاريدز الهدف الأول لفريق الجبلين من رأسية أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 84 تمكن إبراهيم الطلحي من إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الثقبة.

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