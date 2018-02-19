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الاتحاد الأوروبي يحذّر روسيا من أن غزو أوكرانيا قد يكلفها مستقبلًا مزدهرًا

"دير لايين" اتهمتها بتقويض الهيكل الأمني للقارة

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم (السبت)، روسيا من أن غزو أوكرانيا قد يكلفها مستقبلًا مزدهرًا.

وقالت أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "شرعت روسيا في تقويض الهيكل الأمني الأوروبي، وهي تقوم بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، نحن نواجه محاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

ونددت بتحالف روسي- صيني يسعى لفرض قانون الأقوى.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا مؤتمر ميونيخ للأمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يحذّر روسيا من أن غزو أوكرانيا قد يكلفها مستقبلًا مزدهرًا
سبق

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم (السبت)، روسيا من أن غزو أوكرانيا قد يكلفها مستقبلًا مزدهرًا.

وقالت أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "شرعت روسيا في تقويض الهيكل الأمني الأوروبي، وهي تقوم بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، نحن نواجه محاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

ونددت بتحالف روسي- صيني يسعى لفرض قانون الأقوى.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
06:47 PM

الاتحاد الأوروبي يحذّر روسيا من أن غزو أوكرانيا قد يكلفها مستقبلًا مزدهرًا

"دير لايين" اتهمتها بتقويض الهيكل الأمني للقارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم (السبت)، روسيا من أن غزو أوكرانيا قد يكلفها مستقبلًا مزدهرًا.

وقالت أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "شرعت روسيا في تقويض الهيكل الأمني الأوروبي، وهي تقوم بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، نحن نواجه محاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

ونددت بتحالف روسي- صيني يسعى لفرض قانون الأقوى.

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