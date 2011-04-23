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"سهام الشعلان" مساعدًا لمدير "تعليم شقراء" للشؤون التعليمية (بنات)

بقرار من نائب وزير التعليم

صدر قرار نائب وزير التعليم المكلف بتكليف المشرفة سهام حمد الشعلان مساعدًا لمدير التعليم بمحافظة شقراء للشؤون التعليمية للبنات.

وعملت "الشعلان" في التعليم عام ١٤٢٨ هـ في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم مشرفة تربوية لمادة الرياضيات منذ عام ١٤٢٩هـ، وعملت مشرفة في قسم الجودة عام ١٤٣٧هـ كما عملت رئيسة للإشراف التربوي بإدارة التعليم بشقراء ١٤٣٤ هـ.

وحصلت "الشعلان" على الماجستير في الآداب تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات بجامعة الملك سعود بنهاية عام ١٤٣٣ هـ، ومازالت حاليًا باحثة لدرجة الدكتوراه في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود.

وشاركت "الشعلان" في عددٍ من اللجان والعضويات، ولديها برامج تدريبية وخبرات تربوية، وشاركت في ملتقيات وورش تربوية وإدارية متعددة كالمناهج الدراسية وغيرها.

وبتلك المناسبة، قدمت المشرفة "الشعلان" شكرها وتقديرها لوزير التعليم، ولنائبه المكلف، وللجنة اختيار مديري التعليم، ومساعديهم، ولمدير التعليم بمحافظة شقراء على ثقتهم وحسن ظنهم، راجية من المولى العون والسداد.

وباركت الأسرة التعليمية بتعليم شقراء للمشرفة الشعلان هذا التكليف، ودعت الله أن يكون التكليف عونًا لها على طاعته ومرضاته، ومعينًا لها على خدمة التعليم في المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سهام الشعلان" مساعدًا لمدير "تعليم شقراء" للشؤون التعليمية (بنات)
سبق

صدر قرار نائب وزير التعليم المكلف بتكليف المشرفة سهام حمد الشعلان مساعدًا لمدير التعليم بمحافظة شقراء للشؤون التعليمية للبنات.

وعملت "الشعلان" في التعليم عام ١٤٢٨ هـ في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم مشرفة تربوية لمادة الرياضيات منذ عام ١٤٢٩هـ، وعملت مشرفة في قسم الجودة عام ١٤٣٧هـ كما عملت رئيسة للإشراف التربوي بإدارة التعليم بشقراء ١٤٣٤ هـ.

وحصلت "الشعلان" على الماجستير في الآداب تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات بجامعة الملك سعود بنهاية عام ١٤٣٣ هـ، ومازالت حاليًا باحثة لدرجة الدكتوراه في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود.

وشاركت "الشعلان" في عددٍ من اللجان والعضويات، ولديها برامج تدريبية وخبرات تربوية، وشاركت في ملتقيات وورش تربوية وإدارية متعددة كالمناهج الدراسية وغيرها.

وبتلك المناسبة، قدمت المشرفة "الشعلان" شكرها وتقديرها لوزير التعليم، ولنائبه المكلف، وللجنة اختيار مديري التعليم، ومساعديهم، ولمدير التعليم بمحافظة شقراء على ثقتهم وحسن ظنهم، راجية من المولى العون والسداد.

وباركت الأسرة التعليمية بتعليم شقراء للمشرفة الشعلان هذا التكليف، ودعت الله أن يكون التكليف عونًا لها على طاعته ومرضاته، ومعينًا لها على خدمة التعليم في المحافظة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
12:05 AM

"سهام الشعلان" مساعدًا لمدير "تعليم شقراء" للشؤون التعليمية (بنات)

بقرار من نائب وزير التعليم

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فلاح الجوفان - شقراء
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صدر قرار نائب وزير التعليم المكلف بتكليف المشرفة سهام حمد الشعلان مساعدًا لمدير التعليم بمحافظة شقراء للشؤون التعليمية للبنات.

وعملت "الشعلان" في التعليم عام ١٤٢٨ هـ في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم مشرفة تربوية لمادة الرياضيات منذ عام ١٤٢٩هـ، وعملت مشرفة في قسم الجودة عام ١٤٣٧هـ كما عملت رئيسة للإشراف التربوي بإدارة التعليم بشقراء ١٤٣٤ هـ.

وحصلت "الشعلان" على الماجستير في الآداب تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات بجامعة الملك سعود بنهاية عام ١٤٣٣ هـ، ومازالت حاليًا باحثة لدرجة الدكتوراه في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود.

وشاركت "الشعلان" في عددٍ من اللجان والعضويات، ولديها برامج تدريبية وخبرات تربوية، وشاركت في ملتقيات وورش تربوية وإدارية متعددة كالمناهج الدراسية وغيرها.

وبتلك المناسبة، قدمت المشرفة "الشعلان" شكرها وتقديرها لوزير التعليم، ولنائبه المكلف، وللجنة اختيار مديري التعليم، ومساعديهم، ولمدير التعليم بمحافظة شقراء على ثقتهم وحسن ظنهم، راجية من المولى العون والسداد.

وباركت الأسرة التعليمية بتعليم شقراء للمشرفة الشعلان هذا التكليف، ودعت الله أن يكون التكليف عونًا لها على طاعته ومرضاته، ومعينًا لها على خدمة التعليم في المحافظة.

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