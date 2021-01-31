النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" يوجِّه الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا

للحد من انتشار الفيروس ومحاصرته

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وتضمنت التوجيهات تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

كما شملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حماية للآخرين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية.

وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار أعمال النظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتقيُّد عمال النظافة بالزي الموحد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها، إضافة إلى إلزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الوزارة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت العديد من المبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تلك التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن؛ إذ كانت التكدسات العمالية في المساكن واحدة من أبرز مظاهرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" يوجِّه الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا
سبق

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وتضمنت التوجيهات تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

كما شملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حماية للآخرين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية.

وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار أعمال النظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتقيُّد عمال النظافة بالزي الموحد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها، إضافة إلى إلزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الوزارة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت العديد من المبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تلك التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن؛ إذ كانت التكدسات العمالية في المساكن واحدة من أبرز مظاهرها.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:47 PM

"الحقيل" يوجِّه الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا

للحد من انتشار الفيروس ومحاصرته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,610

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وتضمنت التوجيهات تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

كما شملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حماية للآخرين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية.

وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار أعمال النظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتقيُّد عمال النظافة بالزي الموحد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها، إضافة إلى إلزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الوزارة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت العديد من المبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تلك التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن؛ إذ كانت التكدسات العمالية في المساكن واحدة من أبرز مظاهرها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,707
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,246
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة