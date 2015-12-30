"الموارد البشرية" تبرم اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

تهدف إلى إعداد الدراسات التي تدعم تمكين المرأة السعودية ودورها

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، حيث مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل تمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد فيما مثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله بن صالح الحقيل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والقيام بالمشاريع المشتركة، وتوفير الدعم في سبيل نجاح البرامج والمبادرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التي تدعم تمكين المرأة السعودية ودورها في التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع الرامية إلى خدمته والاهتمام بأولوياته وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الدولة.