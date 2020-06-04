النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يلغي اجتماعات "الكنيست" الإسرائيلي

إصابة نائب التقى بالكثير من أعضائه

طلب برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم (الخميس)، من الموظفين البقاء في منازلهم وألغى اجتماعات المشرعين، بعدما ثبتت إصابة عضو في القائمة العربية المشتركة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "الكنيست" في بيان نقلته "فرانس 24"، أنه "في ضوء إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد، صدرت تعليمات لجميع العاملين في الكنيست بعدم الوصول إلى البرلمان إذا لم يكن عملهم ضرورياً".

وأضاف أن جميع اجتماعات اللجان المقررة اليوم أجلت حتى فحص جميع التداعيات.

من جهته، بين سامي أبو شحادة وهو من مدينة يافا على صفحته على فيسبوك أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه أمس جاءت إيجابية.

وحذر من أنه التقى خلال الأيام العشرة الماضية بالآلاف من الأشخاص في المظاهرات وفي كافة أروقة "الكنيست".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يلغي اجتماعات "الكنيست" الإسرائيلي
سبق

طلب برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم (الخميس)، من الموظفين البقاء في منازلهم وألغى اجتماعات المشرعين، بعدما ثبتت إصابة عضو في القائمة العربية المشتركة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "الكنيست" في بيان نقلته "فرانس 24"، أنه "في ضوء إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد، صدرت تعليمات لجميع العاملين في الكنيست بعدم الوصول إلى البرلمان إذا لم يكن عملهم ضرورياً".

وأضاف أن جميع اجتماعات اللجان المقررة اليوم أجلت حتى فحص جميع التداعيات.

من جهته، بين سامي أبو شحادة وهو من مدينة يافا على صفحته على فيسبوك أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه أمس جاءت إيجابية.

وحذر من أنه التقى خلال الأيام العشرة الماضية بالآلاف من الأشخاص في المظاهرات وفي كافة أروقة "الكنيست".

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:03 PM

"كورونا" يلغي اجتماعات "الكنيست" الإسرائيلي

إصابة نائب التقى بالكثير من أعضائه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
626

طلب برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم (الخميس)، من الموظفين البقاء في منازلهم وألغى اجتماعات المشرعين، بعدما ثبتت إصابة عضو في القائمة العربية المشتركة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "الكنيست" في بيان نقلته "فرانس 24"، أنه "في ضوء إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد، صدرت تعليمات لجميع العاملين في الكنيست بعدم الوصول إلى البرلمان إذا لم يكن عملهم ضرورياً".

وأضاف أن جميع اجتماعات اللجان المقررة اليوم أجلت حتى فحص جميع التداعيات.

من جهته، بين سامي أبو شحادة وهو من مدينة يافا على صفحته على فيسبوك أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه أمس جاءت إيجابية.

وحذر من أنه التقى خلال الأيام العشرة الماضية بالآلاف من الأشخاص في المظاهرات وفي كافة أروقة "الكنيست".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة