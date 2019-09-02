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المعلم "الحذيفي" يروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو إخماد حريق المركبة

اندلع في مركبة متوقفة على مدخل نادي الحي

روى المعلم خالد الحذيفي تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل بعد مساهمته الفعالة في إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى المركبات مساء أمس وهو الفيديو الذي لقي تداولاً واسعاً في شبكات التواصل وحصد ردود فعل إيجابية.

وقال "الحذيفي" لـ"سبق": "الحادثة كانت أمس عندما كنا بنادي الحي فاندلعت النار في مركبة كانت متوقفة عند مدخل النادي بسبب تماس كهربائي فقمت فوراً بإبعاد السيارات حتى لا يلحقها الحريق وتحصل كارثة لاقدر الله وقمنا بإخراج الطلاب من الباب الآخر وتوجهنا لإخماد الحريق".

واختتم: "وهنا أطفأت النار بمساعدة البعض فقد قمنا سابقاً بعمل فرضيات للحرائق الوهمية ونستطيع التعامل مع أية حريق وردود الفعل طيبة ولله الحمد واليوم اتصل بي مدير مكتب تعليم الصفا بجدة وشكرني، وهذا واجبي."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعلم "الحذيفي" يروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو إخماد حريق المركبة
سبق

روى المعلم خالد الحذيفي تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل بعد مساهمته الفعالة في إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى المركبات مساء أمس وهو الفيديو الذي لقي تداولاً واسعاً في شبكات التواصل وحصد ردود فعل إيجابية.

وقال "الحذيفي" لـ"سبق": "الحادثة كانت أمس عندما كنا بنادي الحي فاندلعت النار في مركبة كانت متوقفة عند مدخل النادي بسبب تماس كهربائي فقمت فوراً بإبعاد السيارات حتى لا يلحقها الحريق وتحصل كارثة لاقدر الله وقمنا بإخراج الطلاب من الباب الآخر وتوجهنا لإخماد الحريق".

واختتم: "وهنا أطفأت النار بمساعدة البعض فقد قمنا سابقاً بعمل فرضيات للحرائق الوهمية ونستطيع التعامل مع أية حريق وردود الفعل طيبة ولله الحمد واليوم اتصل بي مدير مكتب تعليم الصفا بجدة وشكرني، وهذا واجبي."

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:58 PM

المعلم "الحذيفي" يروي لـ"سبق" تفاصيل فيديو إخماد حريق المركبة

اندلع في مركبة متوقفة على مدخل نادي الحي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
5,317

روى المعلم خالد الحذيفي تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل بعد مساهمته الفعالة في إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى المركبات مساء أمس وهو الفيديو الذي لقي تداولاً واسعاً في شبكات التواصل وحصد ردود فعل إيجابية.

وقال "الحذيفي" لـ"سبق": "الحادثة كانت أمس عندما كنا بنادي الحي فاندلعت النار في مركبة كانت متوقفة عند مدخل النادي بسبب تماس كهربائي فقمت فوراً بإبعاد السيارات حتى لا يلحقها الحريق وتحصل كارثة لاقدر الله وقمنا بإخراج الطلاب من الباب الآخر وتوجهنا لإخماد الحريق".

واختتم: "وهنا أطفأت النار بمساعدة البعض فقد قمنا سابقاً بعمل فرضيات للحرائق الوهمية ونستطيع التعامل مع أية حريق وردود الفعل طيبة ولله الحمد واليوم اتصل بي مدير مكتب تعليم الصفا بجدة وشكرني، وهذا واجبي."

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