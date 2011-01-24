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"التعليم" تعلن جدول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية الثلاث من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، وذلك في بث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على (اليوتيوب) .

وبيّنت "الوزارة" أن بث الدروس للمرحلة الثانوية لكل مستوياتها والبرنامج الاختياري، والمرحلة المتوسطة، سيكون عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما ستبث دروس طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة عصرًا، وتعاد جميع الدروس طوال اليوم عبر القنوات المعلنة.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن جدول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية
سبق

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية الثلاث من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، وذلك في بث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على (اليوتيوب) .

وبيّنت "الوزارة" أن بث الدروس للمرحلة الثانوية لكل مستوياتها والبرنامج الاختياري، والمرحلة المتوسطة، سيكون عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما ستبث دروس طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة عصرًا، وتعاد جميع الدروس طوال اليوم عبر القنوات المعلنة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
09:14 PM

"التعليم" تعلن جدول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
14,160

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية الثلاث من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، وذلك في بث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على (اليوتيوب) .

وبيّنت "الوزارة" أن بث الدروس للمرحلة الثانوية لكل مستوياتها والبرنامج الاختياري، والمرحلة المتوسطة، سيكون عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما ستبث دروس طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة عصرًا، وتعاد جميع الدروس طوال اليوم عبر القنوات المعلنة.

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