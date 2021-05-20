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"المرور السعودي" يشن حملة على مخالفات عدة في مناطق المملكة

تتضمن: السير بسرعة عالية على كتف الطريق والتفحيط ومخالفة مواقف ذوي الإعاقة

ضبط ‏مرور منطقة المدينة المنورة، قائد المركبة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًا على كتف الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: "إنه تمّ ضبط قائد المركبة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًا على كتف الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

وفي حائل، ضبط مرور المنطقة، عددًا من قائدي المركبات نشروا مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط عددٍ من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2302) مركبة مخالفة، وقف أصحابها في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها الواقفة في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور السعودي" يشن حملة على مخالفات عدة في مناطق المملكة
سبق

ضبط ‏مرور منطقة المدينة المنورة، قائد المركبة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًا على كتف الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: "إنه تمّ ضبط قائد المركبة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًا على كتف الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

وفي حائل، ضبط مرور المنطقة، عددًا من قائدي المركبات نشروا مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط عددٍ من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2302) مركبة مخالفة، وقف أصحابها في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها الواقفة في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
09:24 PM

"المرور السعودي" يشن حملة على مخالفات عدة في مناطق المملكة

تتضمن: السير بسرعة عالية على كتف الطريق والتفحيط ومخالفة مواقف ذوي الإعاقة

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ذياب الشمري - الرياض
7
22,326

ضبط ‏مرور منطقة المدينة المنورة، قائد المركبة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًا على كتف الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: "إنه تمّ ضبط قائد المركبة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًا على كتف الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

وفي حائل، ضبط مرور المنطقة، عددًا من قائدي المركبات نشروا مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط عددٍ من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2302) مركبة مخالفة، وقف أصحابها في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها الواقفة في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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