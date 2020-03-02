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"التقاعد" تنفّذ بنجاح الخطة التجريبية لاستمرارية العمل

لتعزيز البنية التحتية لبيئتها الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات

نفّذت المؤسسة العامة للتقاعد، بنجاح، الخطة التجريبية لاستمرارية العمل، التي تأتي للتأكد من قدرة المؤسسة على إنجاز أعمالها دون توقف في أوقات الأزمات والطوارئ.

وتأتي هذه الخطة ضِمن جهود المؤسسة الحثيثة في تعزيز البنية التحتية لبيئتها الرقمية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات والحلول التقنية التي تتوافق مع معايير الأمن السيبراني.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات المكلف حسين بن علي الأسمري، أن تنفيذ خطة استمرارية العمل؛ يهدف إلى التحقق من جاهزية مركز البيانات الاحتياطي للمؤسسة، وقدرته على إنجاز المعاملات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وبيّن "الأسمري" أن الخطة اشتملت على إيقاف نظام المعاشات وجميع الأنظمة المرتبطة به في المركز الرئيسي بالرياض وجميع فروع المؤسسة، وتفعيل النظام عبر مركز البيانات الاحتياطي؛ حيث جرى إنهاء عدد من المعاملات التقاعدية؛ للتأكد من جاهزية عمل المركز؛ معربًا عن سعادته بنجاح الخطة التي تمت وفق أعلى مقاييس الأمان والموثوقية، تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة من منسوبي ومنسوبات قطاع تقنية المعلومات بالمؤسسة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من أوائل الجهات الحكومية التي طبّقت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال.

وحصلت المؤسسة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "ISO22301"؛ نظير الخطوات الناجحة التي اتخذتها المؤسسة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في جميع العمليات في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال.

المؤسسة العامة للتقاعد الخطة التجريبية لاستمرارية العمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تنفّذ بنجاح الخطة التجريبية لاستمرارية العمل
سبق

نفّذت المؤسسة العامة للتقاعد، بنجاح، الخطة التجريبية لاستمرارية العمل، التي تأتي للتأكد من قدرة المؤسسة على إنجاز أعمالها دون توقف في أوقات الأزمات والطوارئ.

وتأتي هذه الخطة ضِمن جهود المؤسسة الحثيثة في تعزيز البنية التحتية لبيئتها الرقمية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات والحلول التقنية التي تتوافق مع معايير الأمن السيبراني.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات المكلف حسين بن علي الأسمري، أن تنفيذ خطة استمرارية العمل؛ يهدف إلى التحقق من جاهزية مركز البيانات الاحتياطي للمؤسسة، وقدرته على إنجاز المعاملات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وبيّن "الأسمري" أن الخطة اشتملت على إيقاف نظام المعاشات وجميع الأنظمة المرتبطة به في المركز الرئيسي بالرياض وجميع فروع المؤسسة، وتفعيل النظام عبر مركز البيانات الاحتياطي؛ حيث جرى إنهاء عدد من المعاملات التقاعدية؛ للتأكد من جاهزية عمل المركز؛ معربًا عن سعادته بنجاح الخطة التي تمت وفق أعلى مقاييس الأمان والموثوقية، تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة من منسوبي ومنسوبات قطاع تقنية المعلومات بالمؤسسة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من أوائل الجهات الحكومية التي طبّقت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال.

وحصلت المؤسسة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "ISO22301"؛ نظير الخطوات الناجحة التي اتخذتها المؤسسة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في جميع العمليات في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:48 PM

"التقاعد" تنفّذ بنجاح الخطة التجريبية لاستمرارية العمل

لتعزيز البنية التحتية لبيئتها الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت المؤسسة العامة للتقاعد، بنجاح، الخطة التجريبية لاستمرارية العمل، التي تأتي للتأكد من قدرة المؤسسة على إنجاز أعمالها دون توقف في أوقات الأزمات والطوارئ.

وتأتي هذه الخطة ضِمن جهود المؤسسة الحثيثة في تعزيز البنية التحتية لبيئتها الرقمية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات والحلول التقنية التي تتوافق مع معايير الأمن السيبراني.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات المكلف حسين بن علي الأسمري، أن تنفيذ خطة استمرارية العمل؛ يهدف إلى التحقق من جاهزية مركز البيانات الاحتياطي للمؤسسة، وقدرته على إنجاز المعاملات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وبيّن "الأسمري" أن الخطة اشتملت على إيقاف نظام المعاشات وجميع الأنظمة المرتبطة به في المركز الرئيسي بالرياض وجميع فروع المؤسسة، وتفعيل النظام عبر مركز البيانات الاحتياطي؛ حيث جرى إنهاء عدد من المعاملات التقاعدية؛ للتأكد من جاهزية عمل المركز؛ معربًا عن سعادته بنجاح الخطة التي تمت وفق أعلى مقاييس الأمان والموثوقية، تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة من منسوبي ومنسوبات قطاع تقنية المعلومات بالمؤسسة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من أوائل الجهات الحكومية التي طبّقت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال.

وحصلت المؤسسة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "ISO22301"؛ نظير الخطوات الناجحة التي اتخذتها المؤسسة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في جميع العمليات في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال.

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