وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.
وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.
وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.
وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.
وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.
وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.
وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.
وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
02:36 PM
بعد أقل من 24 ساعة.. إيقاف التقديم على وظائف "صحة مكة"
"الشؤون الصحية" علّقت التسجيل على الرابط حتى إشعار آخر
وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.
وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.
وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.
وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.