بعد أقل من 24 ساعة.. إيقاف التقديم على وظائف "صحة مكة"

"الشؤون الصحية" علّقت التسجيل على الرابط حتى إشعار آخر

توقف التقديم على الوظائف الشاغرة للجنسين من خلال "الشؤون الصحية" بمكة المكرمة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على إتاحة التقديم، وذلك حتى إشعار آخر؛ ودون إبداء الأسباب.

وكتبت الشؤون الصحية عبر الرابط الذي أتاحته للتقديم على الوظائف تقول: تم إيقاف التقديم على الوظائف حتى إشعار آخر.

وكانت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للتقديم على الرابط التالي: ‪mrhb.gov.sa//eGate/jobs_emp

وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.

وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.

وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.