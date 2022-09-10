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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد أقل من 24 ساعة.. إيقاف التقديم على وظائف "صحة مكة"

"الشؤون الصحية" علّقت التسجيل على الرابط حتى إشعار  آخر

توقف التقديم على الوظائف الشاغرة للجنسين من خلال "الشؤون الصحية" بمكة المكرمة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على إتاحة التقديم، وذلك حتى إشعار آخر؛ ودون إبداء الأسباب.

وكتبت الشؤون الصحية عبر الرابط الذي أتاحته للتقديم على الوظائف تقول: تم إيقاف التقديم على الوظائف حتى إشعار آخر.

وكانت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للتقديم على الرابط التالي: ‪mrhb.gov.sa//eGate/jobs_emp

وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.

وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.

وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أقل من 24 ساعة.. إيقاف التقديم على وظائف "صحة مكة"
سبق

توقف التقديم على الوظائف الشاغرة للجنسين من خلال "الشؤون الصحية" بمكة المكرمة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على إتاحة التقديم، وذلك حتى إشعار آخر؛ ودون إبداء الأسباب.

وكتبت الشؤون الصحية عبر الرابط الذي أتاحته للتقديم على الوظائف تقول: تم إيقاف التقديم على الوظائف حتى إشعار آخر.

وكانت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للتقديم على الرابط التالي: ‪mrhb.gov.sa//eGate/jobs_emp

وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.

وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.

وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
02:36 PM

بعد أقل من 24 ساعة.. إيقاف التقديم على وظائف "صحة مكة"

"الشؤون الصحية" علّقت التسجيل على الرابط حتى إشعار  آخر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,089

توقف التقديم على الوظائف الشاغرة للجنسين من خلال "الشؤون الصحية" بمكة المكرمة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على إتاحة التقديم، وذلك حتى إشعار آخر؛ ودون إبداء الأسباب.

وكتبت الشؤون الصحية عبر الرابط الذي أتاحته للتقديم على الوظائف تقول: تم إيقاف التقديم على الوظائف حتى إشعار آخر.

وكانت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للتقديم على الرابط التالي: ‪mrhb.gov.sa//eGate/jobs_emp

وأكدت على المتقدمين ضرورة ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة "PDF" وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة "الكفاءة المتوسطة" فما دون.

وأمّا بالنسبة للسائقين أن يكون "حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول" وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.

وقد تم إيقاف التقديم على تلك الوظائف الشاغرة، وسط تساؤلات عن الأسباب.

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