النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الذهبي "ابن نافل": الهلال ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته

بعد تحقيقه الآسيوية الثانية في 3 مواسم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، إن سعادته لا توصف بفرحة جماهير فريقه، بعد تحقيق اللقب الثامن الآسيوي ( الرابع بمسماه الجديد )، أمس الثلاثاء، على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وقال "ابن نافل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : "سعادتي لا توصف بفرحة جماهير الهلال العظيمة.. والشكر لا يوفيهم حقهم تجاه المؤازرة الفعالة والدعم الكبير وأخص القوة الزرقاء .. دمتم للكيان عشاقاً يُضرب بكم المثل.. ودام الهلال بطلاً يسعدكم في كل المحافل".


واختتم الرئيس الذهبي لـ "كبير آسيا": "الهلال بطلاً لدوري أبطال 2021 للمرة الرابعة، والبطولة الثامنة آسيوياً.. البطولة 63 في خزائن النادي.. مكانة طبيعية لنادٍ ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته وجماهيره وأبطاله ومنسوبيه".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الرئيس الذهبي "ابن نافل": الهلال ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته
سبق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، إن سعادته لا توصف بفرحة جماهير فريقه، بعد تحقيق اللقب الثامن الآسيوي ( الرابع بمسماه الجديد )، أمس الثلاثاء، على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وقال "ابن نافل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : "سعادتي لا توصف بفرحة جماهير الهلال العظيمة.. والشكر لا يوفيهم حقهم تجاه المؤازرة الفعالة والدعم الكبير وأخص القوة الزرقاء .. دمتم للكيان عشاقاً يُضرب بكم المثل.. ودام الهلال بطلاً يسعدكم في كل المحافل".


واختتم الرئيس الذهبي لـ "كبير آسيا": "الهلال بطلاً لدوري أبطال 2021 للمرة الرابعة، والبطولة الثامنة آسيوياً.. البطولة 63 في خزائن النادي.. مكانة طبيعية لنادٍ ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته وجماهيره وأبطاله ومنسوبيه".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
07:58 PM

الرئيس الذهبي "ابن نافل": الهلال ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته

بعد تحقيقه الآسيوية الثانية في 3 مواسم

A A A
أحمد سرور - الرياض
34
2,180

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، إن سعادته لا توصف بفرحة جماهير فريقه، بعد تحقيق اللقب الثامن الآسيوي ( الرابع بمسماه الجديد )، أمس الثلاثاء، على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وقال "ابن نافل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : "سعادتي لا توصف بفرحة جماهير الهلال العظيمة.. والشكر لا يوفيهم حقهم تجاه المؤازرة الفعالة والدعم الكبير وأخص القوة الزرقاء .. دمتم للكيان عشاقاً يُضرب بكم المثل.. ودام الهلال بطلاً يسعدكم في كل المحافل".


واختتم الرئيس الذهبي لـ "كبير آسيا": "الهلال بطلاً لدوري أبطال 2021 للمرة الرابعة، والبطولة الثامنة آسيوياً.. البطولة 63 في خزائن النادي.. مكانة طبيعية لنادٍ ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته وجماهيره وأبطاله ومنسوبيه".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة