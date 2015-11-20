ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي اعتاد شن هجمات ضد عناصر الحركة منذ سيطرتها على أفغانستان.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر محلي أن مسلحَيْن هاجما سيارة تابعة لـ"طالبان" بالقرب من مديرية الأمن الوطني في جلال أباد، ولاذا بالفرار.

قُتل 5 عناصر من حركة طالبان اليوم السبت في هجوم مسلح على مديرية الأمن الوطني في مدينة جلال أباد بمركز ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

هجوم على مركز أمني يخلف 5 قتلى من "طالبان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-20 قُتل 5 عناصر من حركة طالبان اليوم السبت في هجوم مسلح على مديرية الأمن الوطني في مدينة جلال أباد بمركز ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان. ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر محلي أن مسلحَيْن هاجما سيارة تابعة لـ"طالبان" بالقرب من مديرية الأمن الوطني في جلال أباد، ولاذا بالفرار.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي اعتاد شن هجمات ضد عناصر الحركة منذ سيطرتها على أفغانستان.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 08:27 PM

هجوم على مركز أمني يخلف 5 قتلى من "طالبان" لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الحادث





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قُتل 5 عناصر من حركة طالبان اليوم السبت في هجوم مسلح على مديرية الأمن الوطني في مدينة جلال أباد بمركز ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر محلي أن مسلحَيْن هاجما سيارة تابعة لـ"طالبان" بالقرب من مديرية الأمن الوطني في جلال أباد، ولاذا بالفرار.





ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي اعتاد شن هجمات ضد عناصر الحركة منذ سيطرتها على أفغانستان.