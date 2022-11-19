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تزامنًا مع تقرير استخباري.. مسؤول أمريكي: إيران مسؤولة عن مهاجمة "أرامكو"

النفقات العسكرية للنظام انتكست بتأثير عقوبات واشنطن

أكد مسؤول أمريكي اليوم (الثلاثاء) أن إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو السعودية، واستخدمت فيها صواريخ كروز، وطائرات "الدرون".

وتعليقًا على تقرير، أصدرته المخابرات الأمريكية بعنوان "القوة العسكرية الإيرانية"، بيَّن المسؤول الأمريكي أن النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات الأمريكية، ولكن النظام الإيراني لا يزال يركز على تطوير الصواريخ.

وأضاف بأن البرنامج النووي الإيراني ما زال يمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

وتضمن التقرير الذي أشارت إليه "سكاينيوز" تفاصيل عن الأهداف العسكرية الإيرانية، واستراتيجيتها الهجومية، وخططها.. كما حلَّل مكونات المؤسسة العسكرية الإيرانية وتكوينها، إضافة إلى البنية التحتية التي تخدمها.

أرامكو إيران صواريخ كروز طائرات الدرون المخابرات الأمريكية البرنامج النووي الإيراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامنًا مع تقرير استخباري.. مسؤول أمريكي: إيران مسؤولة عن مهاجمة "أرامكو"
سبق

أكد مسؤول أمريكي اليوم (الثلاثاء) أن إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو السعودية، واستخدمت فيها صواريخ كروز، وطائرات "الدرون".

وتعليقًا على تقرير، أصدرته المخابرات الأمريكية بعنوان "القوة العسكرية الإيرانية"، بيَّن المسؤول الأمريكي أن النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات الأمريكية، ولكن النظام الإيراني لا يزال يركز على تطوير الصواريخ.

وأضاف بأن البرنامج النووي الإيراني ما زال يمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

وتضمن التقرير الذي أشارت إليه "سكاينيوز" تفاصيل عن الأهداف العسكرية الإيرانية، واستراتيجيتها الهجومية، وخططها.. كما حلَّل مكونات المؤسسة العسكرية الإيرانية وتكوينها، إضافة إلى البنية التحتية التي تخدمها.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
10:26 PM

تزامنًا مع تقرير استخباري.. مسؤول أمريكي: إيران مسؤولة عن مهاجمة "أرامكو"

النفقات العسكرية للنظام انتكست بتأثير عقوبات واشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مسؤول أمريكي اليوم (الثلاثاء) أن إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو السعودية، واستخدمت فيها صواريخ كروز، وطائرات "الدرون".

وتعليقًا على تقرير، أصدرته المخابرات الأمريكية بعنوان "القوة العسكرية الإيرانية"، بيَّن المسؤول الأمريكي أن النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات الأمريكية، ولكن النظام الإيراني لا يزال يركز على تطوير الصواريخ.

وأضاف بأن البرنامج النووي الإيراني ما زال يمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

وتضمن التقرير الذي أشارت إليه "سكاينيوز" تفاصيل عن الأهداف العسكرية الإيرانية، واستراتيجيتها الهجومية، وخططها.. كما حلَّل مكونات المؤسسة العسكرية الإيرانية وتكوينها، إضافة إلى البنية التحتية التي تخدمها.

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