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بالصور .. منسوبو مطار الطائف الدولي يحتفلون بذكرى اليوم الوطني

توزيع الهدايا والأعلام السعودية على المسافرين والقادمين عبر المطار

احتفل منسوبو مطار الطائف الدولي بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، والذي تضمن توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام السعودية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا الوطنية التي تعبّر عن فرحة الشعب السعودي، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وتخلل الاحتفال الذي حضرته "سبق" عديد الفعاليات ومن ضمنها مشاركة طلاب مدارس محافظة الطائف بعرض الرقص على الأغاني الوطنية للتعبير عن مشاعر أبنائنا الطلاب لحبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي، إضافةً إلى أن إدارة المطار قامت بتجهيز ووضع منصة بعنوان "همة حتى القمة" لإتاحة الفرصة لزوار المطار للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته الرشيدة حفظها الله.

وعبّر المسافرون والقادمون عبر المطار عن فرحتهم بيوم الوطن، مُسجلين الكثير من عبارات الفرح والعز والشموخ بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومقيم.

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بالصور .. منسوبو مطار الطائف الدولي يحتفلون بذكرى اليوم الوطني
سبق

احتفل منسوبو مطار الطائف الدولي بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، والذي تضمن توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام السعودية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا الوطنية التي تعبّر عن فرحة الشعب السعودي، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وتخلل الاحتفال الذي حضرته "سبق" عديد الفعاليات ومن ضمنها مشاركة طلاب مدارس محافظة الطائف بعرض الرقص على الأغاني الوطنية للتعبير عن مشاعر أبنائنا الطلاب لحبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي، إضافةً إلى أن إدارة المطار قامت بتجهيز ووضع منصة بعنوان "همة حتى القمة" لإتاحة الفرصة لزوار المطار للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته الرشيدة حفظها الله.

وعبّر المسافرون والقادمون عبر المطار عن فرحتهم بيوم الوطن، مُسجلين الكثير من عبارات الفرح والعز والشموخ بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومقيم.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
01:48 AM

بالصور .. منسوبو مطار الطائف الدولي يحتفلون بذكرى اليوم الوطني

توزيع الهدايا والأعلام السعودية على المسافرين والقادمين عبر المطار

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
713

احتفل منسوبو مطار الطائف الدولي بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، والذي تضمن توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام السعودية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا الوطنية التي تعبّر عن فرحة الشعب السعودي، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وتخلل الاحتفال الذي حضرته "سبق" عديد الفعاليات ومن ضمنها مشاركة طلاب مدارس محافظة الطائف بعرض الرقص على الأغاني الوطنية للتعبير عن مشاعر أبنائنا الطلاب لحبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي، إضافةً إلى أن إدارة المطار قامت بتجهيز ووضع منصة بعنوان "همة حتى القمة" لإتاحة الفرصة لزوار المطار للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته الرشيدة حفظها الله.

وعبّر المسافرون والقادمون عبر المطار عن فرحتهم بيوم الوطن، مُسجلين الكثير من عبارات الفرح والعز والشموخ بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومقيم.

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