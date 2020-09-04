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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى الرابعة من فجر الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة القصيم باستمرار رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وسحباً رعدية وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة وخليص، ونبهت الأرصاد المنطقة بأمطار رعدية في أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وراغب، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة القصيم باستمرار رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وسحباً رعدية وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة وخليص، ونبهت الأرصاد المنطقة بأمطار رعدية في أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وراغب، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الجمعة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
01:31 AM

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى الرابعة من فجر الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة القصيم باستمرار رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وسحباً رعدية وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جدة وخليص، ونبهت الأرصاد المنطقة بأمطار رعدية في أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وراغب، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الجمعة.

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