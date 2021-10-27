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تسريبات تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد منخفض التكلفة

كشفت تسريبات صحفية تفاصيل جديدة عن هاتف "آيفون" المرتقب منخفض التكلفة، الذي تنوي أن تطلقه شركة "أبل" الأمريكية قريباً.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" عن مصادر من داخل "أبل" قولها إن الشركة الأمريكية تخطط لأن تطلق تباعاً عدداً من هواتف "آيفون إس إي" منخفضة التكلفة بتقنيات جديدة مذهلة.

وأوضحت المصادر أن أبل تنوي أن تطلق نسخة جديدة لها من هاتف "آيفون إس إي" خلال عام 2022، بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 4.7 بوصة لمحبي هواتف "آيفون" صغيرة الحجم.

وتخطط الشركة الأمريكية لأن تعتمد في شاشات هواتف "آيفون إس إي" المرتقبة على ثقب في الشاشة اللمسية بدلاً من "النتوء" السابق المخصّص للكاميرا الأمامية.

وستعمل هواتف "آيفون إس إي" بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5 جي".

وتنوي "أبل"، بحسب المصادر، اعتماد شاشات "إل سي دي" قريباً في معظم هواتفها، حيث تنوي أن تطلق خلال عام 2024، هاتفَيْن مزودَيْن بشاشات "إل سي دي" بقياس 5.7 بوصة و6.1 بوصة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد منخفض التكلفة
سبق

كشفت تسريبات صحفية تفاصيل جديدة عن هاتف "آيفون" المرتقب منخفض التكلفة، الذي تنوي أن تطلقه شركة "أبل" الأمريكية قريباً.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" عن مصادر من داخل "أبل" قولها إن الشركة الأمريكية تخطط لأن تطلق تباعاً عدداً من هواتف "آيفون إس إي" منخفضة التكلفة بتقنيات جديدة مذهلة.

وأوضحت المصادر أن أبل تنوي أن تطلق نسخة جديدة لها من هاتف "آيفون إس إي" خلال عام 2022، بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 4.7 بوصة لمحبي هواتف "آيفون" صغيرة الحجم.

وتخطط الشركة الأمريكية لأن تعتمد في شاشات هواتف "آيفون إس إي" المرتقبة على ثقب في الشاشة اللمسية بدلاً من "النتوء" السابق المخصّص للكاميرا الأمامية.

وستعمل هواتف "آيفون إس إي" بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5 جي".

وتنوي "أبل"، بحسب المصادر، اعتماد شاشات "إل سي دي" قريباً في معظم هواتفها، حيث تنوي أن تطلق خلال عام 2024، هاتفَيْن مزودَيْن بشاشات "إل سي دي" بقياس 5.7 بوصة و6.1 بوصة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
10:12 AM

تسريبات تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد منخفض التكلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات صحفية تفاصيل جديدة عن هاتف "آيفون" المرتقب منخفض التكلفة، الذي تنوي أن تطلقه شركة "أبل" الأمريكية قريباً.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" عن مصادر من داخل "أبل" قولها إن الشركة الأمريكية تخطط لأن تطلق تباعاً عدداً من هواتف "آيفون إس إي" منخفضة التكلفة بتقنيات جديدة مذهلة.

وأوضحت المصادر أن أبل تنوي أن تطلق نسخة جديدة لها من هاتف "آيفون إس إي" خلال عام 2022، بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 4.7 بوصة لمحبي هواتف "آيفون" صغيرة الحجم.

وتخطط الشركة الأمريكية لأن تعتمد في شاشات هواتف "آيفون إس إي" المرتقبة على ثقب في الشاشة اللمسية بدلاً من "النتوء" السابق المخصّص للكاميرا الأمامية.

وستعمل هواتف "آيفون إس إي" بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5 جي".

وتنوي "أبل"، بحسب المصادر، اعتماد شاشات "إل سي دي" قريباً في معظم هواتفها، حيث تنوي أن تطلق خلال عام 2024، هاتفَيْن مزودَيْن بشاشات "إل سي دي" بقياس 5.7 بوصة و6.1 بوصة.

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