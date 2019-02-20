اعتقلت السلطات العراقية اليوم السبت قياديًّا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة الأمن في إقليم كردستان العراق. وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن المعتقل يُدعى محمد وهبي فارس الشجيري، ويُلقَّب بـ"أبو أحمد"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضاف "رسول" بأن "الشجيري" هو المنسق العام بين ما يسمى بولاية الجنوب وولاية كردستان. وبيَّن أن عملية اعتقال "الشجيري" جرت بعد مراقبته من قِبل رجال الأمن وأفراد المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

الأمن العراقي يطيح بقيادي بارز في "داعش" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-19 اعتقلت السلطات العراقية اليوم السبت قياديًّا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة الأمن في إقليم كردستان العراق.



وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن المعتقل يُدعى محمد وهبي فارس الشجيري، ويُلقَّب بـ"أبو أحمد"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".



وأضاف "رسول" بأن "الشجيري" هو المنسق العام بين ما يسمى بولاية الجنوب وولاية كردستان.



وبيَّن أن عملية اعتقال "الشجيري" جرت بعد مراقبته من قِبل رجال الأمن وأفراد المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 10:13 PM

الأمن العراقي يطيح بقيادي بارز في "داعش" "الشجيري" شغل منصب المنسق العام في التنظيم





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اعتقلت السلطات العراقية اليوم السبت قياديًّا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة الأمن في إقليم كردستان العراق.



وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن المعتقل يُدعى محمد وهبي فارس الشجيري، ويُلقَّب بـ"أبو أحمد"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".



وأضاف "رسول" بأن "الشجيري" هو المنسق العام بين ما يسمى بولاية الجنوب وولاية كردستان.



وبيَّن أن عملية اعتقال "الشجيري" جرت بعد مراقبته من قِبل رجال الأمن وأفراد المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل عاصمة إقليم كردستان.