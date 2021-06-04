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"السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة"

الأذان والإقامة مستثناة من قصر مكبرات الصوت داخل المسجد

ذكر الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن ‏من البدع المحدثة ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مقترح وضع إضاءة على المنارة كعلامة على دخول الإمام في الصلاة.

وقال "السبر" عبر حسابه على تويتر: الرسول ﷺ لم يأخذ بمقترح اتخاذ ناقوس كناقوس النصارى ولا بوق اليهود أو يوروا نارًا؛ بل أمر بلالاً بالنداء للصلاة.

وأضاف أن الأذان والإقامة مستثناة من قرار قصر مكبرات الصوت داخل المسجد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة ‏لقيام "شاب" بوضع إضاءة في أعلى منارة المسجد للدلالة على دخول الإمام في الصلاة.

الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة"
سبق

ذكر الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن ‏من البدع المحدثة ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مقترح وضع إضاءة على المنارة كعلامة على دخول الإمام في الصلاة.

وقال "السبر" عبر حسابه على تويتر: الرسول ﷺ لم يأخذ بمقترح اتخاذ ناقوس كناقوس النصارى ولا بوق اليهود أو يوروا نارًا؛ بل أمر بلالاً بالنداء للصلاة.

وأضاف أن الأذان والإقامة مستثناة من قرار قصر مكبرات الصوت داخل المسجد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة ‏لقيام "شاب" بوضع إضاءة في أعلى منارة المسجد للدلالة على دخول الإمام في الصلاة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:26 PM

"السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة"

الأذان والإقامة مستثناة من قصر مكبرات الصوت داخل المسجد

A A A
ذياب الشمري - الرياض
13
6,460

ذكر الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن ‏من البدع المحدثة ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مقترح وضع إضاءة على المنارة كعلامة على دخول الإمام في الصلاة.

وقال "السبر" عبر حسابه على تويتر: الرسول ﷺ لم يأخذ بمقترح اتخاذ ناقوس كناقوس النصارى ولا بوق اليهود أو يوروا نارًا؛ بل أمر بلالاً بالنداء للصلاة.

وأضاف أن الأذان والإقامة مستثناة من قرار قصر مكبرات الصوت داخل المسجد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة ‏لقيام "شاب" بوضع إضاءة في أعلى منارة المسجد للدلالة على دخول الإمام في الصلاة.

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