وزير الدفاع اليمني: قواتنا أصبحت في وضعية الهجوم بإسناد من "التحالف" بقيادة السعودية

"أبو الغيث": تقدُّم الوحدات العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي يأتي وفق الخطط

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، إن التقدم الذي تحرزه الوحدات العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وموقف العمليات للجيش اليمني، يأتيان وفق ما هو مخطط له.

وتفصيلاً، أوضح "المقدشي" خلال لقائه نائب رئيس مجلس الشورى في اليمن عبدالله أبو الغيث في مدينة مأرب أن الجيش أصبح في وضعية الهجوم بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالأدوار التي يقوم بها المقاتلون في الجيش في جميع الجبهات في مقارعة ميليشيا الحوثي الإرهابية، داعيًا أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين إلى عدم الزج بأبنائهم لمحارق الموت، ومهيبًا باليمنيين للتلاحم، وتوحيد الصفوف، والالتفاف حول الشرعية الدستورية.