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وظائف شاغرة لخريجي "الدبلوم والبكالوريوس" في "الطيران المدني"

في مجال الإدارة وبمسميات مختلفة والعمل في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدة وظائف شاغرة في مجال الإدارة المختلفة في العاصمة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس والثانوية العامة وما يعادلها.

والوظائف المعلنة لحاملي درجة البكالوريوس هي بمسميات: رئيس قسم التميز والتمكين (تخصص إدارة المشاريع)، ومدير محفظة (تخصص إدارة المشاريع أو أحد الشهادات المهنية في إدارة المشاريع)، ومفتش سلامة مطارات (تخصص بكالوريوس هندسة صناعية أو كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية)، ولحملة الثانوية وما يعادلها بمسميات، مفتش عمليات الطيران (رخصة طيران)، مفتش صلاحية الطيران (دبلوم هياكل ومحركات مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني أو دبلوم إلكترونيات).

الهيئة العامة للطيران المدني هيئة الطيران المدني وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وظائف شاغرة لخريجي "الدبلوم والبكالوريوس" في "الطيران المدني"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدة وظائف شاغرة في مجال الإدارة المختلفة في العاصمة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس والثانوية العامة وما يعادلها.

والوظائف المعلنة لحاملي درجة البكالوريوس هي بمسميات: رئيس قسم التميز والتمكين (تخصص إدارة المشاريع)، ومدير محفظة (تخصص إدارة المشاريع أو أحد الشهادات المهنية في إدارة المشاريع)، ومفتش سلامة مطارات (تخصص بكالوريوس هندسة صناعية أو كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية)، ولحملة الثانوية وما يعادلها بمسميات، مفتش عمليات الطيران (رخصة طيران)، مفتش صلاحية الطيران (دبلوم هياكل ومحركات مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني أو دبلوم إلكترونيات).

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:16 PM

وظائف شاغرة لخريجي "الدبلوم والبكالوريوس" في "الطيران المدني"

في مجال الإدارة وبمسميات مختلفة والعمل في الرياض

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
9,788

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدة وظائف شاغرة في مجال الإدارة المختلفة في العاصمة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس والثانوية العامة وما يعادلها.

والوظائف المعلنة لحاملي درجة البكالوريوس هي بمسميات: رئيس قسم التميز والتمكين (تخصص إدارة المشاريع)، ومدير محفظة (تخصص إدارة المشاريع أو أحد الشهادات المهنية في إدارة المشاريع)، ومفتش سلامة مطارات (تخصص بكالوريوس هندسة صناعية أو كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية)، ولحملة الثانوية وما يعادلها بمسميات، مفتش عمليات الطيران (رخصة طيران)، مفتش صلاحية الطيران (دبلوم هياكل ومحركات مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني أو دبلوم إلكترونيات).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,349
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,676
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

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